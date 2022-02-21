21 февраля 2022 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 13:38 — REGNUM Как заявил папа Римский Франциск, восточные обряды должны свидетельствовать о единстве Церкви, передает Vatican News (Ватикан). Он принял на аудиенции участников пленарной сессии Конгрегации Восточных церквей. Обращаясь к членам Конгрегации, а также к представителям литургических комиссий поместных Церквей, Франциск процитировал одного из своих предшественников — Бенедикта XV, утверждавшего в энциклике De Providentis 1917 года: «В Церкви Иисуса Христа, которая не является ни латинской, ни греческой, ни славянской, но вселенской, не существует никакой дискриминации среди ее чад, и все — латиняне, греки, славяне и чада других народностей — одинаково важны». Папа, напомнив, что Бенедикт XV назвал войну «бесполезной резней», подчеркнул: «Мы надеялись, что не будет нужды повторять эти слова в третьем тысячелетии; однако человечество как будто все еще блуждает во мраке: мы видели подобную резню в ближневосточных конфликтах, в Сирии и Ираке; в столкновениях в регионе Тыграй; угрожающие ветры все еще дуют из степей Восточной Европы».

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Святой престол продолжает с озабоченностью следить за ситуацией на Украине и вокруг нее и глубоко обеспокоен недавней эскалацией напряженности. Об этом заявил ватиканский представитель при ОБСЕ монсеньор Януш Урбанчик, напомнив о словах папы Франциска из его обращения (10 января 2022 года) к членам дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле: «Взаимное доверие и готовность к спокойному диалогу должны воодушевлять все вовлеченные стороны для поиска приемлемых и долгосрочных решений на Украине». Ватиканский дипломат подчеркнул, что «не следует жалеть ни сил, ни возможностей для продолжения международного диалога и для прекращения напряженности». В конце выступления монсеньор Урбанчик подчеркнул, что Святой престол считает необходимым, чтобы прекратились любые намеки на угрозу войны на Украине.

Байден и Путин принимают предложение Макрона о проведение саммита, сообщает La Croix (Париж, Франция). Президент Франции Эммануэль Макрон подтверждает свою роль посредника в попытке урегулировать российско-украинский кризис дипломатическим путем. Российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились встретиться на саммите, с инициативой проведения которого выступил их французский коллега, если к тому времени не состоится вторжения на Украину. В коммюнике Елисейского дворца говорится, что в переговорах примут участие «все вовлеченные стороны». Как заявлено, повестка саммита будет согласована госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи в четверг, 24 февраля. Неожиданное заявление Макрона контрастирует с предупреждениями Запада о «неизбежном вторжении» Москвы. По данным Елисейского дворца, важность прекращения огня была подчеркнута во время общения Путина и президента Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон (сс) Администрация президента России

Конференция католического епископата Польши обратилась к католическим и православным епископам России и Украины, информирует Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). «Я обращаюсь к вам, дорогие братья, как епископ страны, которая соседствует и с Россией, и с Украиной, — пишет президент Конференции архиепископ Станислав Гондецкий. — Нас связывают общая история и святая христианская вера. Поэтому давайте объединим духовные усилия последователей Христа различных деноминаций в России, на Украине и в Польше, вместе вознося горячую молитву Тому, Кто один есть мир, чтобы предотвратить призрак новой войны в нашем регионе». Гондецкий подчеркнул, что «войне между Россией и Украиной добавил бы драматизма тот факт, что это два христианских и славянских народа. Поэтому с человеческой точки зрения и с точки зрения Бога эти два разных народа должны иметь много общего и сосуществовать не в ненависти, а во взаимном уважении и дружбе. Необходимым условием для этого является уважение прав наций, включая право на самоопределение и территориальную целостность».

Возглавляющий Конференции католического епископата Украины архиепископ Мечислав Мокшицкий в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) заявил, что визит папы Франциска в Донбасс помог бы «убрать призрак войны». Он отметил, что после эвакуации многих граждан из центральной части Украины на запад страны во Львове, где расположена кафедра архиепископа, больше нет свободных квартир. «С восточной Украины все, кто может, двинулись на запад, потому что есть ощущение, что Россия собирается отрезать выход Украине к морю». Что касается Крыма, то на полуострове «находится наш епископ Яцек Пыль, непосредственно подчиненный Святому престолу, вместе с другими священниками он выполняет свою пастырскую работу, насколько я знаю, без особых трудностей».

«Наконец-то мир не просто равнодушно взирает на агрессию России, как в предыдущие годы, а стал внимательным и активным, мы больше не чувствуем себя одинокими, что очень важно для нас», — рассказал возглавляющий Одесско-Симферопольскую католическую епархию епископ Станислав Широкорадюк агентству KATHPRESS (Вена, Австрия). По его словам, «наконец-то пришло понимание, что с Россией невозможен никакой компромисс». Широкорадюк не считает, что «большая война» может разразиться, «потому что Путин не до конца сумасшедший» и он должен думать о том, «каковы будут последствия нападения на Украину для России». Епископ утверждает, что Путин преследует план создания «так называемого нового Советского Союза». Для достижения этой цели российский президент хочет использовать все средства, чтобы заставить Украину не идти на союз с Западом, с ЕС и НАТО, а остаться под покровительством Москвы. Такая политика «очень опасна», подчеркнул Широкорадюк, «Украина не хочет возвращаться в Москву. Мы чувствуем себя как евреи, которых фараон хочет вернуть в Египет. Путин — новый фараон. Но у Бога тоже есть свой план — не только у Путина».

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук провел встречу с послами стран Европейского союза при Святом престоле, пишет Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина). Шевчук отметил, что «Украина переживает не только угрозу военного вторжения России, но уже не первый год является жертвой российской пропаганды и дезинформации на международном уровне. Кроме того, Украина постоянно подвергается экономической и политической агрессии». Он добавил, что религиозная жизнь Украины тоже не остается в стороне от информационной атаки России, мол, «в нашей стране происходит межрелигиозное и межконфессиональное противостояние». Встреча главы УГКЦ с послами состоялась на платформе представительства ЕС при Святом престоле в сотрудничестве с посольством Украины при Святом престоле. На встрече присутствовал также Андрей Юраш, новый посол Украины при Святом престоле.

На востоке Украины уже восемь лет идет война. Как передает Kath.net (Линц, Австрия), об этом в своей колонке в газете Heute пишет венский кардинал Кристоф Шенборн. Украина находится недалеко от Австрии, это соседняя страна, и она нуждается. Дипломатические усилия по деэскалации важны, но, отметил кардинал, «давайте не забывать: речь идет о людях. Для детей, живущих там, война стала нормой. Некоторые из них не знают ничего другого. Не хватает питьевой воды, продуктов питания и медицинской помощи. Тем, кто нуждается в лечении в больнице, приходится приносить постельное белье и еду, а также часто самостоятельно организовывать и оплачивать лекарства». Кардинал призвал к солидарности с украинским населением: «Нашим соседям нужна помощь и сейчас!»

Эвакуация жителей Донецкой Народной Республики Dnronline.su

Израиль и ветра войны между Россией и Украиной. Эта тема стала предметом анализа Terrasanta.net (Милан, Италия). Столкнувшись с украинским кризисом, правительство Израиля в последние дни неоднократно призывало своих граждан и украинских евреев незамедлительно покинуть страну. Это не очень нравится заместителю министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Посетив Израиль на днях, она сказала, что такие призывы наносят экономический ущерб и усиливают панику. Однако с точки зрения внешней политики Израиль выбрал осторожный подход. Из-за своих деликатных отношений с Россией, союзником президента Сирии Башара Асада, еврейское государство решило не комментировать действия Москвы, чтобы избежать дальнейших осложнений в регионе. Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям, в редакционной статье в газете Haaretz напомнил, что Израиль многое потеряет, если разразится конфликт. Следует помнить, что Украина была основным поставщиком зерна для Израиля в течение более десяти лет, украинский импорт покрывает почти 50% потребностей Израиля в пшенице. Другим важным фактом является то, что Украина стала основным субподрядчиком Израиля в области высоких технологий. Так, почти 45% израильского высокотехнологичного аутсорсинга базируется на Украине.

Второй саммит папы Франциска с патриархом Московским Кириллом может состояться в июне — июле, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Об этом заявил посол России при Святом престоле Александр Авдеев. Он уточнил при этом, что место встречи «еще не выбрано». Политическая и церковная ситуация на Украине, скорее всего, станет предметом переговоров между папой и патриархом.

Патриарх Кирилл Дарья Драй © ИА REGNUM

Назначен апостольский нунций в Азербайджане, информирует Vatican News (Ватикан). Им стал архиепископ Марек Сольчинский. Он работал в папских представительствах в Парагвае, России, при офисах ООН в США, в Турции, Чехии и Испании. С 2011 года возглавлял апостольские нунциатуры в Грузии, Армении, Азербайджане, Танзании и со 2 февраля 2022 года является апостольским нунцием в Турции. Сольчинский владеет польским, английским, французским, итальянским, русским, испанским и чешским языками.

Политический кризис в Армении углубляется, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Отставка в конце января армянского президента Армена Саркисяна еще больше обострила противоречия в стране. Правительство Никола Пашиняна блокировало все инициативы президента, используя «народную легитимность», которой оно все еще пользуется. Правительство Армении подвергается серьезной критике, в том числе за недостаточную компетентность его членов, выбранных из представителей «гражданского общества», которые, похоже, не в состоянии справиться с огромными вызовами последних лет. Некоторые эксперты утверждают, что кризис углубился, поскольку Пашинян собирается заключить новые соглашения по Нагорному Карабаху, уступая по многим пунктам, чтобы закрыть споры с азербайджанцами и турками. Кажется неизбежным, что Карабах будет признан частью Азербайджана, «поскольку весь мир теперь признает его» таковым, как недавно заявил сам премьер-министр Армении, с чем не готова смириться оппозиция. Что касается Турции, то Пашинян готов прекратить настаивать на осуждении Геноцида армян, утверждая, что «этим должна заниматься армянская диаспора, а не национальные институты». Также могут открыться дороги к Нахичевани, что позволило бы Турции напрямую сообщаться с Азербайджаном.

В Туркмении идет предсказуемая передача власти от отца к сыну, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Объявленная отставка президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с последующими досрочными выборами и прогнозируемым приходом к власти его сына Сердара Бердымухамедова, ныне вице-премьера, не должна вызвать больших потрясений в политическом ландшафте страны. Как поясняет эксперт по Средней Азии Давид Канкарини, «Сердар вырос в тени своего отца, и правление будет без изменений, по крайней мере, в первое время. Но это и потенциальная головная боль для российского лидера Владимира Путина, который хорошо знает, что правление странами, подобными Туркмении, требует от их властей опыта и единодушной внутренней поддержки». Вместе с тем, по словам Канкарини, «очень маловероятно, что повторится сценарий протестов, подобных тем, которые наблюдались в Казахстане или Киргизии». В Туркмении нет условий для протестных акций: во-первых, туркмены рассредоточены по всей своей большой стране, поэтому трудно организовать массовые демонстрации. А единственный крупный населенный центр, Ашхабад, «находится под жестким контролем, ужесточенным после хаоса, разразившегося в Казахстане в начале января».

Сердар Бердымухамедов (сс) The Official CTBTO Photostream

Названо приблизительное количество католиков в России, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). «Число католиков в России невелико — это примерно 220 приходов и около 600 тысяч верующих, из них активно практикуют свою веру не больше 10%. Никаких планов по увеличению числа католических епархий в России нет», — заявил РИА Новости генеральный викарий архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. «В Российской империи в начале XX века было целых шесть католических епархий, но все эти церковные структуры были полностью уничтожены в советское время. Поэтому, когда в 1991 году они воссоздавались, это было сделано первоначально в виде администратур, которые носят по определению временный характер. И действительно, вскоре стало понятно, что двух созданных изначально администратур — с центрами в Москве и Новосибирске — объективно недостаточно, и к ним добавились еще две — в Саратове и Иркутске. По прошествии времени стало понятно, что эти структуры можно перевести в статус постоянных епархий и объединить их в митрополию с центром в Москве», — пояснил священник. Первоначальные разногласия по этому поводу с Русской православной церковью и некоторыми общественными силами к настоящему времени преодолены, добавил отец Кирилл.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».