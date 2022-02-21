Ташкент, , 12:43 — REGNUM В Узбекистане состоялось совещание руководителей (leadership meeting) Акселератора социально-экономических реформ. Об этом 21 февраля сообщили ИА REGNUM в узбекском Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

Солнечная панель

«Совещание прошло под руководством директора Центра экономических исследований и реформ Обида Хакимова, а также при участии координаторов Акселератора Мухамаджона Бабаджанова, Алишера Халмурзаева и Тимура Ниязматова», — отметил собеседник агентства.

Он отметил, что на сегодняшний день в стране все еще наблюдаются некоторые случаи перебоев в поставке электроэнергии потребителям, нехватки газа, угля и водных ресурсов для производства электроэнергии из традиционных источников.

«Также выброс вредных веществ в атмосферу в результате производства электроэнергии на ТЭС оказывает негативное влияние на окружающую среду», — указал собеседник агентства.

По его словам, с каждым днем возрастает важность имплементации альтернативных источников энергии. В связи с этим, участниками предложено наладить «пилотный» проект по поэтапному переходу к обеспечению потребителей электроэнергией и горячей водой путем установления солнечных фотоэлектростанций энергосберегающих устройств и солнечных тепловых коллекторов, а также открытия кредитной линии «кредит для солнечных панелей» и сокращения сроков компенсации на затраты по приобретению вышеуказанного оборудования.

«В рамках «пилотного» проекта планируется установить такое оборудование в одной из махаллей города Ташкента», — отметили в ЦЭИР.