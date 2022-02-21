Чебоксары, , 12:41 — REGNUM За три недели февраля в Чувашии выполнена норма по осадкам, в ближайшее время ожидается оттепель. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Оттепель ИА REGNUM

По его словам, выходные дни, 19 — 20 февраля, в Чебоксарах были на 9−10 градусов теплее климатической нормы, а вторая декада месяца стала самой тёплой за последние восемь лет. В том числе 19 февраля температура поднялась до +2 градусов тепла, в результате оказался побит температурный рекорд, державшийся с 1935 года, и

По предварительным данным, в ближайшие десять дней в Чувашии средняя температура составит — 2 градусов мороза, что на 6 градусов выше обычного.

22 февраля ожидается оттепель и осадки в виде мокрого снега, за сутки может выпасть четверть месячной нормы. Кроме того, усилится ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду. В Чебоксарах прогнозируется +2 градуса.

23 февраля сохранится ветреная погода с осадками. 24 февраля снег прекратится, ветер стихнет, и начнёт выглядывать солнце, но этом похолодает: ночью ожидается до — 10 градусов мороза, днём будет чуть выше нулевой отметки.

Как следует из долгосрочных прогнозов, снегопады на этом не прекратятся, но крепкие морозы в ближайшее время маловероятны.