Пенза, , 12:59 — REGNUM За последние сутки в Пензенской области выявили 1843 случая заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 328 пациентов. В стационары за прошлый день госпитализировали 65 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего по состоянию на 21 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 141 532 случая. Выздоровели 100 513 пациентов, скончались 5124 человека. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 16 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России с 21 февраля могут получить сертификат о перенесенной коронавирусной инфекции при наличии в организме антител к коронавирусу, если это подтверждено соответствующим тестом.

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