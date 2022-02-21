Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Товарооборот между Россией и Грузией в январе 2022 года составил $128,6 млн, что на 11,6% больше, чем в январе 2021 года. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Национальной статистической службы (Грузстат).

Отгрузка товара (сс) skeeze

По данным ведомства, Грузия экспортировала в Россию товаров и услуг на $42,7 млн, что на 12,9% больше, чем за отчётный период прошлого года. Стоимость российских товаров, ввезённых с страну, составила почти $86 млн или на 11% больше, чем год назад.

Самым крупным торговым партнёром Грузии в январе стала Турция. Оборот между странами составил $168,7 млн и вырос на 15,2% в сравнении с прошлогодними показателями.

На третьем месте в этом списке оказался Азербайджан. С ним Грузия наторговала почти на $122 млн, что на 11% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что основная продукция, которая идёт из Грузии в Россию: вино, минеральная вода, овощи и фрукты. В России Грузия приобретает газ, электроэнергию, зерно и муку.

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