Архангельск, , 12:37 — REGNUM С 14 по 20 февраля специалисты Центра управления регионом Архангельской области отработали 1 182 жалобы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра, среди тем, вызывающих обеспокоенность северян, лидируют дороги, сфера ЖКХ и благоустройство. При этом наибольшее количество жалоб поступило от архангелогородцев.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В частности, за прошедшую неделю через систему выявлено 289 жалоб по теме «Дороги» — северяне жаловались на некачественную очистку дорог от снега и наледи или информировали об отсутствии необходимой уборки. Больше всего сообщений — 129 — отправили жители областного центра. Значительно меньше жалоб поступило от северодвинцев и жителей Няндомского района: специалисты Центра обработали 33 и 29 таких инцидентов соответственно.

Значительное количество жалоб — 251 — поступило и по теме ЖКХ. При этом 61 жалоба от общего числа содержала требования убрать наледь и сосульки с кровли зданий. Также системой выявлены инциденты, связанные с протечками кровли и ненадлежащим качеством или отсутствием отопления: ЦУР обработал 25 и 19 таких сообщений соответственно. В этой категории основная часть жалоб — 102 — вновь поступила от жителей Архангельска.

Еще 200 инцидентов поступило по теме благоустройства. Здесь также преобладали вопросы о нарушениях правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда или тротуара — за неделю обработано 70 соответствующих инцидентов. Также северяне жаловались на складировании убранного снега на дворовых территориях и некачественную уборку дворов: обработано 48 и 23 инцидента соответственно. Большая часть жалоб — 80 сообщений — поступило от архангелогородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области из-за схода снега погибли две женщины.