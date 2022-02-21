София, 21 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Федерация работников культуры Болгарии объявила о проведении общенациональной забастовки сотрудников музеев и картинных галерей страны. Об этом 21 февраля сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, организаторы и участники акции потребовали от болгарского правительства немедленного повышения заработной платы, улучшения условий труда и обеспечения дополнительных социальных гарантий.

«Мы не можем выживать в условиях увеличения дотаций всего на 5 процентов, — говорится в заявлении профсоюза. — Этих денег не хватит даже на то, чтобы мы вытирали пыль на своих рабочих местах».

Предполагается, что 22 февраля по всей Болгарии полностью прекратят свою работу до 700 соответствующих заведений.

Ранее болгарское правительство было вынуждено констатировать нехватку бюджетных средств на обеспечение бесперебойной деятельности указанной сферы. По некоторым данным, финансирование музеев, библиотек и выставочных центров в стране будет осуществляться по остаточному принципу.