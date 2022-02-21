Париж, 21 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Согласно предварительной оценке, опубликованной IHS Markit, рост активности частного сектора во Франции резко ускорился в феврале и достиг самого высокого уровня с июня 2021 года, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

После резкого падения до отметки 52,7 в январе из-за штамма «Омикрон» в феврале показатель установился на отметке 57,4.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Бенина открыл историческую выставку, на которой представлены 26 королевских реликвий, возвращенных Францией.

Подробнее в материале:Франция вернула Бенину исторические реликвии