Во Франции ускорился рост активности частного сектора
Париж, 21 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Согласно предварительной оценке, опубликованной IHS Markit, рост активности частного сектора во Франции резко ускорился в феврале и достиг самого высокого уровня с июня 2021 года, сообщает Le Figaro.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Франция
После резкого падения до отметки 52,7 в январе из-за штамма «Омикрон» в феврале показатель установился на отметке 57,4.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Бенина открыл историческую выставку, на которой представлены 26 королевских реликвий, возвращенных Францией.
Подробнее в материале:Франция вернула Бенину исторические реликвии