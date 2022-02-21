Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Коллективный иммунитет к коронавирусу в Ленинградской области достиг 63,4%, всего в регионе привито чуть более 1 млн местных жителей. Об этом 21 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего с начала массовой вакцинации в январе 2021 года в Ленобласть было поставлено 1 415 911 комплектов вакцины от коронавируса. Привито всего по региону 1 038 231 человек, из которых завершили вакцинацию 991 609 местных жителей. В том числе 144 609 человек уже прошли ревакцинацию.

«За прошедшие сутки привит 246 человек, в том числе 146 закончили вакцинацию», — подытожили в комздраве региона.

Добавим, что в Ленобласти, помимо взрослых, пройти добровольную вакцинацию могут подростки в возрасте от 12 до 17 лет. В настоящий момент вакцинировано 554 ребёнка, в областных прививочных пунктов в наличии имеется 166 доз вакцины «Спутник М».

«Коллективный иммунитет в Ленобласти достиг 63,4%», — резюмировали в ведомстве.

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