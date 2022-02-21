Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM На базе регионального Волонтерского центра партии «Единая Россия» в центре Петербурга развёрнут пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса мирных жителей ДНР и ЛНР.

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Как рассказал 21 февраля депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Сергей Боярский, за минувшие выходные в волонтерский центр на Конногвардейском бульваре, д. 4, и общественную приемную ЕР в Петербурге поступили сотни звонков от людей, желающих помочь беженцам.

«Хочу поблагодарить всех за неравнодушие. И попросить петербуржцев отнестись с пониманием, не приносить для передачи скоропортящиеся продукты. Придерживаться списка вещей, которые, действительно, актуальны для эвакуированных», — подчеркнул Сергей Боярский.

Список продуктов и вещей, которые необходимы беженцам из Донбасса:

— чай, кофе, сдобные изделия;

— мыльные принадлежности и туалетные наборы;

— средства индивидуальной защиты;

— детские памперсы, сухое детское питание;

— шампуни, мыло и гели для душа, зубная паста и зубные щетки;

— полотенца;

— туалетная бумага и средства женской гигиены;

— влажные салфетки;

— одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложки);

— кулеры и бутилированная вода (бутыли по 25 л);

— постельное белье;

— тепловые пушки;

— удлинители;

— электрочайники;

— холодильники и микроволновки.

Контактный телефон волонтёрского центра партии в Петербурге: 8 (812) 571-97-38.