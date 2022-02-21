Кабанский район, Бурятия, 21 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии возбуждено уголовное дело после смерти четырёх жителей Прибайкальского района после употребления суррогата алкоголя. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Epp.genproc.gov.ru Суррогат

Предварительно установлено, что поздно вечером 17 февраля четверо мужчин в возрасте от 20 до 44 лет прибыли на лесоделяну для заготовки леса. Ночью они распивали спиртное, которую купил накануне один из потерпевших.

«Проснувшись утром мужчины, почувствовали недомогание. К вечеру состояние пострадавших ухудшилось. Позже они были доставлены в больницу. В ходе осмотра жилища была обнаружена и изъята 1,5 литровая пустая бутылка», — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц». Следователи установили 54-летнего мужчину, у которого была куплена смертельная жидкость. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.