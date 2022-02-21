Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM В Ростовской области из числа эвакуированных жителей ЛДНР стационарное лечение получают 25 человек. Об этом 21 февраля сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В больнице

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По его словам, около 2 тыс. человек прошли процедуру ПЦР-тестирования на коронавирус. За медицинской помощью к донским специалистам обратились около 500 человек. Госпитализация потребовалась 25 пациентам, в том числе двум беременным женщинам и 18 детям.

Всего в 99 пунктах временного размещения приют нашли более 6 тыс. жителей Донбасса, в том числе около 3 тыс. детей.

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