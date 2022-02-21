Москва, 21 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Если президент России Владимир Путин решит посетить места размещения эвакуированных жителей Донбасса, Кремль об этом проинформирует, сообщил 21 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если такие планы появятся в графике президента, мы проинформируем», — заверил он.

Песков также заявил, что пока рано оценивать то, как идёт работа с приёмом беженцев из Донбасса. Как сообщало ИА REGNUM, размещением в России жителей Донбасса, покинувших свои дома, занимается МЧС.

Ранее представитель Кремля пояснил, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик уезжают в Россию из-за опасностей, связанных с провокационными и агрессивными действиями украинских силовиков.

Читайте также: Песков рассказал о работе над размещением беженцев из ДНР и ЛНР