Москва, , 12:32 — REGNUM Предположения о том, что штамм коронавируса «Омикрон» мог быть создан искусственно для преодоления пандемии, не имеют под собой оснований. Об этом заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Я очень сомневаюсь, что это экспертное мнение было обосновано конкретными данными», — подчеркнула в беседе с ТАСС специалист.

Она напомнила, что даже о самом COVID-19 также «было очень много спекуляций». Поэтому осенью 2021 года ВОЗ создала из экспертов со всего мира научно-консультативную группу по новым опасным патогенам (SAGO), которая занимается вопросами происхождения и эволюции самого вируса. По словам Вуйнович, эта стратегическая группа на сегодняшний день провела семь встреч, обсуждаются все возможности.

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»Ведётся большое научное исследование. Но каких-то указаний на то, что кто-то что-то делал искусственно, нет, — подчеркнула представитель ВОЗ. — Создать вирус, который бы так свободно перемещался и двигался, — это ни один учёный даже не рассматривает серьёзно. Это скорее на уровне мифа или городских легенд, которые всегда возникают, когда что-то тяжёлое происходит в мире».

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Вуйнович подчеркнула, что никаких научных обоснований этого нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» имеет естественное происхождение. По его словам, штамм, обнаруженный в Африке, мог появиться у людей с ВИЧ в результате мутаций. Также он сказал, что на африканской территории коронавируса мог попасть от людей в организмы диких животных, а потом — снова к людям.