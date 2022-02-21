Казань, , 12:34 — REGNUM В Татарии за последние сутки выявили 3159 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 3272 теста. Госпитализировали за прошедший день 263 носителя коронавирусной инфекции, накануне в стационары доставили 285 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Госпиталь Александр Куликов © ИА REGNUM

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По состоянию на 21 февраля всего зарегистрировано 97 744 случая заражения коронавирусом, выздоровели 62 179 пациентов, скончались 1694 человека. За сутки больничный закрыли 829 пациентов, умерли шестеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 21 февраля отменили систему QR-кодов в общественном транспорте и при посещении боулингов, компьютерных клубов. Также сняты ограничения на работу учреждений общественного питания в ночное время.

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