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В МИД России заявили, что о признании «Талибана»* Москвой речи не идет
*запрещённая в России организация
Москва,
21 февраля 2022, 12:31 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что о признании Москвой движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) речи не идёт.
МИД России
Nikita Dezhurny
«О признании «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) речи не идёт, постольку поскольку мы выступаем за инклюзивность процесса и создания коалиционных руководящих органов с участием представителей всех политических сил Афганистана», — сказал он в ходе ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане заявил, что международное сообщество хочет взаимодействовать с движением, и что это шаг к признанию.