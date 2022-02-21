* запрещённая в России организация

Москва, , 12:31 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что о признании Москвой движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) речи не идёт.

МИД России Nikita Dezhurny

«О признании «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) речи не идёт, постольку поскольку мы выступаем за инклюзивность процесса и создания коалиционных руководящих органов с участием представителей всех политических сил Афганистана», — сказал он в ходе ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане заявил, что международное сообщество хочет взаимодействовать с движением, и что это шаг к признанию.