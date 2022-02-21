Челябинск, 21 февраля 2022, 12:30 — REGNUM В Челябинской области готовы разместить 1300 переселенцев из республик Донбасса. Об этом пишут СМИ.
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Среди них 100 детей, оставшихся без попечения родителей. Всего для размещения эвакуированных подготовили 21 пункт.
Точное количество направляемых в регион граждан определит федеральный штаб. Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля из ЛНР и ДНР началась эвакуация.