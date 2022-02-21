София, 21 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Власти Болгарии объявили в официальный розыск семь болгарских граждан, пропавших во время масштабного пожара на итальянском пассажирском пароме Euroferry Olympia у побережья Греции в Ионическом море 18 февраля нынешнего года. Об этом 21 февраля сообщает БНР.

Цитата из к/ф «Надо мною солнце не садится» реж Любовь Борисова. 2019. Россия На берегу

По данным МИД Болгарии, ни в одной из гостиниц или больниц Греции указанных лиц не обнаружено. В настоящее время проводятся опросы экипажей судов, в свое время прибывших на помощь охваченному огнем парому и спасших сотни других пассажиров.

«Мы намерены интенсифицировать соответствующие поиски, и надеемся, что наши соотечественники будут найдены живыми и здоровыми», — заявил директор пресс-центра болгарского внешнеполитического ведомства Митко Димитров.

Напомним, Euroferry Olympia, выполнявший рейс из греческого порта Игуменица в Бриндизи на юге Италии, загорелся утром 18 февраля. На борту находилось 237 пассажиров и 51 член экипажа. По некоторым данным, все они были эвакуированы. В спасательной операции приняли участие десятки судов. Причины возгорания выясняются.