Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Компания «Россети Ленэнерго» совершила крупнейшую сделку с конечным пользователем по покупке офисного объекта за всю историю петербургского рынка. В собственности энергетиков оказалось 80% «Балтийского делового центра» в Приморском районе города. Об этом 21 февраля сообщает международная консалтинговая компания Colliers, которая выступила брокером сделки.

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В рамках сделки компания «Россети Ленэнерго» приобрела 80% здания «Балтийского делового центра» в бизнес-центре на Гаккелевской улице, 21а, площадью 42 222 кв. м. Ранее здание принадлежало инвестиционному подразделению страховой компании «РЕСО-Гарантия».

"Приобретение нового офисного пространства позволит «Россети Ленэнерго» значительно сократить свои операционные расходы, что соответствует общей стратегии компании по оптимизации бизнес-процессов в основном регионе ее присутствия», — уточнил генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Как уточнили в Colliers, покупка БЦ «Балтийский деловой центр» — крупнейшая сделка с конечным пользователем по покупке качественного объекта за всю историю петербургского рынка. Следующими в рейтинге крупнейших сделок с конечным пользователем стали: покупка банком «Россия» здания площадью 36 тыс. кв. м на площади Растрелли, а также приобретение компанией Jet Brains двух гостиниц Lotos Tower площадью 30 тыс. кв. м для преобразования их в бизнес-центры для своих сотрудников.