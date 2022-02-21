Тунис, , 12:30 — REGNUM Власти ряда стран Северной Африки опасаются перебоев с поставками пшеницы из Восточной Европы. Об этом 21 февраля сообщает Al-Arabi-al-Jadid.

Хлеб Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, из-за роста мировых цен на хлеб власти Марокко были вынуждены приостановить сбор таможенных сборов на пшеницу до апреля 2022 года. Власти страны также увеличивают объём субсидий, направленных на обеспечение хлебом беднейших слоёв населения с 330 до 400$ млн.

В то же время, в Тунисе крупнейшие производители хлеба были вынуждены поднять цены на 20−30%.

По данным журналистов, голод ожидается в следствие скудного урожая пшеницы в регионе, а также из-за напряжённой ситуации в Восточной Европе. В Северной Африке опасаются прямого военного конфликта между Россией и Украиной — крупнейшими поставщиками пшеницы на местный рынок.