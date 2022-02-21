Ульяновск, , 12:26 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор по делу об убийстве, где орудием преступления стала ножка от стола. Убийца получил 12 лет колонии, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал ранее судимый за кражи 42-летний мужчина, который на момент происшествия был пьян. Следствие установило, что ночью 25 декабря 2020 года в квартире одного из домов в посёлке Белый во время ссоры он нанёс знакомому деревянной ножкой от стола несколько ударов по голове.

В надзорном ведомстве отмечают, что пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив 12 лет колонии особого режима. Приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Ульяновской области вступил в силу приговор по делу об изготовлении холодного оружия, угрозе убийством и хранении наркотиков.

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