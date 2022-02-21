Ульяновск, 21 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор по делу об убийстве, где орудием преступления стала ножка от стола. Убийца получил 12 лет колонии, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Под уголовное преследование попал ранее судимый за кражи 42-летний мужчина, который на момент происшествия был пьян. Следствие установило, что ночью 25 декабря 2020 года в квартире одного из домов в посёлке Белый во время ссоры он нанёс знакомому деревянной ножкой от стола несколько ударов по голове.

В надзорном ведомстве отмечают, что пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив 12 лет колонии особого режима. Приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Ульяновской области вступил в силу приговор по делу об изготовлении холодного оружия, угрозе убийством и хранении наркотиков.

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