Саратов, , 12:28 — REGNUM В Саратовской области в инфекционные стационары за сутки доставили 221 пациента с коронавирусом, выписали по выздоровлении 1892 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За время пандемии по состоянию на 21 февраля вылечились 143 507 человек. Подтверждено 185 880 случаев заражения коронавирусом, из них 1937 — новых. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 605 человек, 298 — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 2155 пациентов, на амбулаторном — 34 660.

За последние 24 часа умерли 10 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5558 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, данные лабораторных исследований нескольких миллионов жителей России на антитела к S-белку коронавируса говорят о достижении уровня коллективного иммунитета в стране в 80%.

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