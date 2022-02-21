Москва, , 12:24 — REGNUM Серьезным фактором, который отталкивает от использования юаня, является то, что китайская валюта не является свободно конвертируемой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал информацию о росте доли юаня в международных расчетах.

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«Рост доли транзакций в китайской валюте можно сопоставить и с увеличивающимся весом китайской экономики, и с внешним контекстом, связанным с геополитической ситуацией, которая негативно отражается на использовании доллара и евро. При этом дальнейшему укреплению позиций юаня мешает ряд ограничителей, которые отталкивают от использования китайской валюты. В отличие от доллара или евро юань не является свободно конвертируемым, — сказал Файншмидт. — Если мы рассматриваем российско-китайские отношения, то можем увидеть сокращение доли доллара и увеличение доли евро. Попытка дедолларизации международных связей зачастую связана с поиском надежной альтернативы доллару США, которой на данный момент выступает евро и в меньшей степени фунт стерлингов, японская иена и швейцарский франк».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в мире продолжится тренд на снижение в международном обороте традиционных мировых валют.

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