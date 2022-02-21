Великий Новгород, , 12:29 — REGNUM За минувшие сутки в стационары Новгородской области с диагнозом COVID-19 госпитализировали 18 человек. Об этом 21 февраля сообщили в федеральном оперштабе. Этот показатель на шесть человек больше, чем сутками ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В области выявили 768 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, 20 февраля. Это на 37 случаев больше, чем за 19 февраля. В регионе отметилось сокращение этого показателя после достижения отметки в 1315 суточных случаев.

От ковида, как основной причины, в Новгородской области за сутки скончались три человека, что на одного ковид-пациента меньше, чем за предыдущие сутки. В статистике смертности региона не отмечается резких подъёмов.

По выздоровлению в Новгородской области за сутки выписали 283 человек, что на 34 бывших ковид-пациентов больше, чем за 19 февраля. В регионе зафиксирован рост этого показателя.

С начала пандемии в Новгородской области выявили 88 915 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 892 человека, а выздоровели 72 200 человек.

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