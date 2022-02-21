Иркутск, , 12:46 — REGNUM В Иркутской области система поддержки модернизации производств, созданная в рамках нацпроекта «Производительность труда», даже в кризисный 2021 год помогла нарастить объем производства промышленной продукции и остаться в лидерах. Как сообщает пресс-служба областного правительства, индекс промышленного производства по итогам 2021 года составил 102, 8%.

Пищевая промышленность в России

В то же время Приангарье продолжает быть в числе лидеров по объему произведенной продукции: по этому показателю оно сумело подняться сразу на три позиции и занять 14 место в рейтинге среди субъектов Российской Федерации. В целом с 2019 года промышленное производство в регионе увеличилось на 5,6%, что превышает среднее значение по стране на 2,5 процентных пункта.

По данным министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, в 2021 году предприятиями обрабатывающей промышленности региона отгружено продукции на общую сумму почти 687,6 млрд рублей, что больше, чем в 2020-м на 31,4%. Рост в сфере добычи полезных ископаемых составил 2,6%.

За январь-декабрь 2021 года индекс промышленного производства в сферах обработки древесины и производства изделий из дерева увеличился по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 7,2%. Это связано с ростом выпуска топливных гранул (пеллет) на 19%, щепы топливной — на 15%, пиломатериалов хвойных пород — на 9%, фанеры — на 1%.

Машиностроительный комплекс Иркутской области формируют шесть основных видов экономической деятельности: производство компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического и другого оборудования, машин, летательных аппаратов, автотранспортных средств.

По итогам 2021 года здесь можно выделить производство в регионе теплообменников и машин для сжижения воздуха или прочих газов, которое за 12 месяцев увеличилось на 83%. Фармацевтическая отрасль Иркутской области представлена предприятиями, которые выпускают готовые лекарственные средства и субстанции, биологически активные добавки, антисептики.

По итогам января-декабря 2021 года индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличился на 4,2% по отношению к соответствующему периоду 2020-го. Выпуск препаратов для лечения костно-мышечной системы возрос в шесть раз.

«Национальный проект «Производительность труда» направлен на формирование производственной культуры непрерывных улучшений и новому отношению сотрудников к своей работе. Эксперты ФЦК или РЦК создают на предприятиях проекты, которые приносят заметные результаты.

Так, с 2017 по 2020 в нацпроекте приняли участие 1300 предприятий и сформировали добавленную стоимость в размере 136 млрд рублей. Это означает, что эффект от адресной поддержки предприятий уже превысил в 2 раза бюджетные затраты на его реализацию. К концу 2024 года оценочный вклад нацпроекта в прирост ВВП будет составлять 513 млрд рублей», — отметила заместитель генерального директора по аналитике и методологии АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) Светлана Горчакова. Её слова цитирует пресс-центр ФЦК.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Производительность труда» к 2024 году планируется обеспечить темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. К тому времени прирост производительности труда составит более 20%.

Иркутский региональный Фонд развития промышленности (ФРП) выдает льготные займы на модернизацию компаний, а Федеральный и Региональный центры компетенций помогают организациям оптимизировать производственные процессы. Кроме того, ФРП реализует программы по компенсации транспортных затрат и по возмещению части средств, вложенных в создание или обновление производств в целях импортозамещения.