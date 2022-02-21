Ярославль, , 12:38 — REGNUM В Ярославской области уже 6 дней выявляют примерно равное количество заражений за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В последний раз максимум заражений коронавирусом в регионе обновлялся 16 февраля и составил 1747 случаев. На 21 февраля рекорд так и не был побит, за минувшие сутки выявили 1745 новых случаев. Стоит отметить, что в последние шесть дней показатели примерно одинаковые — минимум пришёлся на 19 февраля и составил 1738 выявленных случаев заражения.

Также на 21 февраля госпитализировано за сутки 75 человек, ещё 419 выздоровели и 12 скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области стабилизировалось число новых случаев COVID-19