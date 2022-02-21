Москва, , 12:23 — REGNUM Риски, которые грозят китайской экономике, в первую очередь связаны со снижением динамики экономического роста КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

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«Китай [в январе 2022 года] смог нарастить объем прямых иностранных инвестиций до 170 млрд долларов благодаря развитию секторов услуг и высоких технологий. Скорее всего, эта тенденция продолжится и дальше, — сказал Файншмидт. — Китай заинтересован в том, чтобы наибольший прирост инвестиций в процентном соотношении был связан с инновационными направлениями, так как давно ставит себе цель стать местом разработки и производства hi-tech продуктов».

Но, как подчеркнул эксперт, как и любая другая национальная экономика, китайская обладает определенными рисками, которые необходимо учитывать.

«В первую очередь они связаны с тем, что динамика экономического роста в Китае снизилась. Кроме того, следует принять во внимание внутренние экономические проблемы, связанные с энергетическим кризисом, который можно было наблюдать осенью 2021 года. Еще одна группа рисков связана с геополитическими противоречиями — именно они могут способствовать тому, что инвестиции, которые изначально должны были быть вложены в сферу высоких технологий КНР, могут быть перенаправлены в другие страны», — пояснил Файншмидт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что попытки Запада технологически изолировать Китай представляют для последнего серьезный вызов.

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