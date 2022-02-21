Калуга, 21 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Калужской области торжественное открытие Года культурного наследия народов России состоится в марте 2022 года в калужском Доме народного творчества и кино «Центральный». Мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях области и отразят специфику каждого муниципалитета. Об этом 21 февраля рассказал на заседании областного правительства министр культуры региона Павел Суслов.

Иллюстрация министерства культуры Калужской области

Помимо тематических мероприятий в районах области состоятся ярмарки, карнавальные шествия, народные гуляния, показы спектаклей профессиональных и самодеятельных коллективов, фестивали сельских подворий, событийные мероприятия на туристических объектах. В 2022 году творческие коллективы и мастера народных художественных промыслов примут активное участие в крупных всероссийских проектах. В их числе — конгресс фольклористов, детская фольклориада, фестиваль любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура», выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья». В Год культурного наследия народов России в посёлке Думиничи откроется центр «Хлудневская игрушка».

Будет оказана государственная поддержка в области традиционной культуры и народного искусства. Это и присуждение премии губернатора «За достижения в культуре и искусстве» в номинации «Народное творчество», и гранты некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов в области народного творчества, и субсидии на приобретение оборудования для работы клубных формирований и мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.

В декабре на сцене калужской областной филармонии состоится большой концерт. Участие в нём примет оркестр русских народных инструментов им. Е. Тришина, Академический хор и солисты филармонии. Прозвучат произведения, написанные известными калужанами Серафимом Туликовым, Николаем Будашкиным, Георгием Шендеревым, Александром Типаковым.

«Для Калужской области, с нашим богатым историко-культурным наследием, это очень актуальная тема. Поэтому важно наполнить программу культурных мероприятий, запланировать проекты, которые направлены на развитие и сохранение национальной культуры. Следует привлечь к этой работе национально-культурные объединения и молодежь. Для жителей области нужно предоставить все возможности, чтобы они смогли ознакомиться с тем огромным достоянием, которое делает нас единым народом», — отметил губернатор Владислав Шапша.