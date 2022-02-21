Москва, , 12:50 — REGNUM В Москве 19 февраля прошёл VI съезд «Партии дела», на котором приняли новую редакцию партийного устава. В его работе участвовали производственники и аграрии из 54 регионов. Это неравнодушные и деятельные граждане страны, которые не на словах, а на деле создают новые предприятия и рабочие места.

Съезд партии Пресс-служба партии дела

Открывая съезд, лидер «Партии дела» Константин Бабкин обратился к единомышленникам. Он подчеркнул, что в обществе давно появился запрос на позитивные изменения.

«Нам нужна демократия, справедливое общество, достойная пенсия, лучшая в мире система образования, комфортная жизнь на селе и в городах. И самое важное — у нас есть для всего этого простые практичные рецепты. Мы хотим, чтобы перемены проходили не через потрясения, переломы и гражданские войны», — сказал Бабкин.

По его словам, программа «Партии дела» «Новый Курс» содержит разработанные лучшими отечественными экспертами конкретные действия, которые помогут достаточно быстро добиться результатов во всех сферах жизни. В основе программы — развитие несырьевой и независимой экономики.

«Сейчас власть строит независимую внешнюю политику. При этом экономическая политика проводится в несамостоятельном русле. Из России выводятся миллиарды долларов и вкладываются в развитие других государств. Мы же хотим видеть нашу страну как полностью самостоятельный организм. Эти взгляды с каждым годом разделяют все больше людей», — добавил лидер партии.

На съезде прозвучало много дополнительных предложений для развития деловой жизни в России. В стране существует несколько экономических центров, но огромные территории остаются запущенными. Их покидают люди, там закрываются производства. Член генерального совета «Партии дела», председатель Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза отметил важность открытия новых предприятий и создания рабочих мест именно в регионах.

«Главная проблема — очень низкий уровень инвестиций. Наше так называемое развитие, это отстающее развитие», — сказал председатель Совета ТПП РФ. Он заявил, что готов вместе с лидерами партии на местах решать эту проблему.

Член генерального совета «Партии дела», президент Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров считает, что решения для реального сектора экономики нужно искать сообща. «Для этого необходимо активнее включиться в диалог с отраслевыми союзами и ассоциациями и транслировать свои предложения во власть. Мы должны объединить всех промышленников и аграриев», — пояснил производственник.

Сельское хозяйство — это она из сфер, которая прямо сейчас ждет людей дела. Член генсовета партии, генеральный директор медиагруппы «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов заявил об острой необходимости создания государственной аграрной политики. «Один простой пример — мы практически потеряли отечественное семеноводство и вынуждены закупать семена в других странах. Торговые сети через 200% наценки руководят не только сельским хозяйством, но и политической ситуацией в стране», — сказал эксперт и добавил, что нужно изменить подход к кадровому формированию Минсельхоза.

Отметим, что «Партия дела» разработала аграрную программу, которой нет ни у одной политической партии. В ней четко сформулированы задачи и прописаны конкретные шаги для их решения.

Важность модернизации экономики должны осознавать все граждане России. В условиях глобальной конкуренции государству очень важно защитить свое производство. Член генерального совета «Партии дела», публицист, писатель и экономист Андрей Паршев в своем обращении к участникам съезда заявил, что нужно объяснять эти простые вещи людям.

«Основная идея всей нашей работы может быть кратко сформулирована в тезисе, что с «Партией дела» у каждого человека будет рабочее место. Мы защищаем и отстаиваем интересы всех, кто занят в реальном секторе экономики от рабочего до генерального директора. При этом в России до сих пор действует архаичная норма, которая запрещает создание партийных ячеек на производстве», — отметил Паршев. Он добавил, что от идеологических принципов давно минувших дней нужно постепенно избавляться.

Вся работа членов партии, как было отмечено на съезде, должна строится вокруг благосостояния граждан страны. Председатель регионального отделения «Партии дела» в Воронежской области, председатель Совета директоров Верхнехавского Агрохолдинга Антон Пермяков поднял вопрос сохранения человеческого капитала. «Россия держится на умных и творческих людях. Если они уезжают и находят себе применение в других странах, даже страшнее, чем утечка капитала», — сказал он.

В «Партии дела» уверены, что возрождать производство необходимо с помощью новой индустриализации. Именно на этом будут сосредоточены все усилия членов и сторонников партии.