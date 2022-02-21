Москва, , 12:21 — REGNUM Работа по размещению в России беженцев из ДНР и ЛНР является напряжённой и крайне ответственной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Работа ведется, в ней задействованы многие регионы, волонтеры, разные партии. <…> Это очень-очень ответственная и напряженная работа, потому что это связано, прежде всего, с людьми, которые вынуждены покидать свои родные дома из-за тех провокаций, которые устраивают Вооруженные силы Украины», — сказал Песков.

По его словам, работу по размещению жителей Донбасса ведёт МЧС РФ, но оценивать эти результаты ещё преждевременно. Он также переадресовал вопрос о подробностях размещения людей непосредственно в МЧС.

Песков также напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина касательно выплат по 10 тысяч рублей каждому беженцу, и подчеркнул, что выплаты уже начались.