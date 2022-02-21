Москва, , 12:20 — REGNUM Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Максим Бортников назначен управляющим директором в Центре по внедрению принципов устойчивого развития Газпромбанка.

Максим Бортников АНО «Россия — страна возможностей»

Победитель трека «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Максим Бортников из Кирова занял должность управляющего директора в Центре по внедрению принципов устойчивого развития Газпромбанка. Он будет курировать новое направление по технологическому и энергетическому консалтингу клиентов банка. «Мне предстоит аккумулировать различные технологические решения, внедряемые для снижения выбросов парниковых газов и последующего улучшения ESG-рейтинга клиентов Газпромбанка, в первую очередь, промышленных предприятий», — уточнил Максим Бортников.

Предложение о работе 27-летний Максим Бортников получил от первого вице-президента Газпромбанка Натальи Третьяк, которая была его наставником на конкурсе «Лидеры России».

«В Газпромбанке недавно был сформирован отдельный Центр по внедрению принципов устойчивого развития в деятельность банка, который уже собрал в своих границах высокопрофессиональную команду по данному направлению. Ожидаю, что опыт и знания Максима позволят максимально расширить спектр консалтинговых услуг в сфере ESG, которые может предложить своим клиентам банк», — отметила первый вице-президент АО «Газпромбанк»Наталья Третьяк.

Максим Бортников считает, что его профессиональный опыт хорошо синхронизируется с задачами, которые предстоит решать в новой должности: «Последние пять лет я занимался технологической частью устойчивого развития, а именно проводил энергетические обследования промышленных предприятий, руководил различными проектами по строительству объектов распределенной генерации, решал вопросы аминного улавливания углекислоты».

Но все-таки весомым аргументом при принятии решения о смене места работы и переезде из Кирова в Москву для Максима Бортникова стало личное знакомство со своим наставником и будущим работодателем Натальей Третьяк. «Она действительно самый мощный руководитель и лидер, которого я встречал, и это отражается на всем: как она ведет дискуссию, как разговаривает с подчиненными, насколько быстро погружается в любую проблему, несмотря на занятость. Нам удалось пообщаться не только о работе, но и о семье, увлечениях, что очень располагает. Для меня это стало дополнительным аргументом, чтобы согласиться на профессиональное сотрудничество», — отметил он.

Максим Бортников признается, что не рассчитывал на победу в «Лидерах России» и на протяжении всего конкурса был искренен и старался наслаждаться приятной атмосферой и общением с интересными людьми: «На самом деле у меня нет никаких связей, я родом из маленького города Кирово-Чепецка. Считаю, что «Лидеры России» дали мне то, чего действительно не хватало — возможность пообщаться с федеральными экспертами и реализовать свой опыт и потенциал».

Максим Бортников окончил Вятский государственный университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика», и сейчас он аспирант этого вуза по направлению «Экономическая безопасность». «В своей кандидатской диссертации я разрабатываю методику, с помощью которой можно будет оценить, как внедрение тех или иных технологий энергетического перехода повлияет на энергетическую безопасность предприятия и его рейтинг ESG, а в первую очередь, на SCOPE — выбросы парниковых газов», — отметил Максим Бортников.

Всего участниками трека «Наука», который на протяжении двух лет проводится в рамках конкурса управленцев «Лидеры России», стали более 25 тыс. россиян со всей страны, 63 человека объявлены победителями.

Суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России» пройдет с 24 по 27 марта 2022 года в Москве. Все 300 участников суперфинала получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а 100 победителей — также возможность поработать с лучшими управленцами страны.