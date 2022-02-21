Орел, , 12:19 — REGNUM В Орловской области организовано шесть пунктов размещения для беженцев из Донецкой и Луганской Народных республик, в общей сложности на 540 мест. Об этом сообщили 21 февраля в пресс-службе правительства региона.

Правительство Орловской области Марина Каширская (с) ИА REGNUM

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По данным, которые привёл заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский, одиноких граждан планируют разместить в санатории «Дубрава», где подготовлено 100 мест. Семьи детьми планируется размещать в детских лагерях «Ветерок» (114 мест) и «Орловчанка» (162 места). Также для семей с детьми подготовлены места в центрах социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко» и «Березка» (67 и 53 места соответственно). Дополнительные 60 мест имеются в резерве Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина. Отдельно предусмотрено 16 мест при здании ДК «Металлург» для граждан с признаками ОРВИ.

«После прибытия беженцев на территорию региона будет организована регистрация, гражданам, не имеющим при себе удостоверение личности, будет выдано свидетельство о предоставлении временного убежища», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона заявляли о пяти подготовленных местах размещения для беженцев из Донбасса.