Красноярск, , 12:19 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 5297 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 116 ковид-пациентам (20 февраля — 232). Об этом ИА REGNUM сообщили 21 февраля в федеральном оперативном штабе.

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Выздоровели за сутки 6150 жителей края, за всё время — 216 855. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе — 307 195.

Жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали ещё 16 человек. За весь период скончались 9827 красноярцев с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в регионе было подтверждено 6703 случая заражения.

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