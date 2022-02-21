Малосердобинский район, Пензенская область, 21 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В селе Новое Демкино Малосердобинского района Пензенской области организована проверка в связи с обрушением крыши в образовательном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Epp.genproc.gov.ru Обрушение крыши в школе в селе Новое Демкино Пензенской области

Обрушение крыши в школе произошло в воскресенье, 20 февраля. Предварительно, причиной происшествия в связи с обильными осадками послужило скопление на кровле здания снега. Пострадавших в результате инцидента нет.

Известно, что в школе обучаются 49 учеников. В настоящее время их перевели в школу, расположенную в селе Марьевка.

Прокуратура района 16 февраля внесла директору образовательного учреждения представление в связи с наличием на крыше школы большого количества снега. Однако своевременной очистки кровли не произвели, что повлекло обрушение части крыши и вынужденный перенос обучения детей в школу другого населенного пункта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области до 24 февраля из-за снегопадов для органов управления и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действует режим повышенной готовности.

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