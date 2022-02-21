Тбилиси, 21 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Правительство Грузии готовит пакет мер по сдерживанию роста цен на топливо. Об этом, как сообщает 21 февраля пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития республики, заявил глава минэкономики Лаша Хуцишвили.

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Стоимость топлива в Грузии уже начала расти из-за ситуации на энергетическом рынке. В случае сильных колебаний цен, грузинские власти могут ввести ограничения.

«Если мы увидим важные изменения, то после консультаций с бизнес-сектором адекватно отреагируем на это, так как это очень чувствительный вопрос», — отметил Хуцишвили.

Стоит отметить, что представители бизнес-сектора Грузии призывают власти ввести плавающий акциз на топливо и таким образом удерживать цены на определённом уровне. Но глава минфина страны Лаша Хуцишвили заявил, что у правительства есть другие способы.