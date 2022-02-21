Париж, , 12:15 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится в Брюсселе с европейскими коллегами для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом глава МИД Франции написал в Twitter.

Жан-Ив Ле Дриан U.S. Air Force

«В Брюсселе я доложу 27 коллегам о наших недавних обменах мнениями с Россией, Украиной и Соединенными Штатами. Сегодня я поговорю с моим российским коллегой Сергеем Лавровым», — написал глава французской дипломатии в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 20 на 21 февраля президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй за день телефонный разговор.

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