Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Дело педагога, ударившего по голове первоклассника на продлёнке в одном из лицеев Петербурга, может уйти в Следственный комитет, об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что педагог группы продлённого дня подняла руку на семилетнего мальчика 12 февраля. Учитель лицея №384 ударила ребенка по голове. После чего у мальчика медики диагностировали ушиб мягких тканей теменной области. По данному факту в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

«Следствие намерено детально разобраться в произошедшем и дать правовую оценку действиям (бездействию) ответственным лицам», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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