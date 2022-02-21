Иерусалим, , 12:15 — REGNUM Группа вооружённых неизвестных напала на гражданский транспорт в израильском регионе Негев. Об этом 21 февраля сообщает агентство Quds News.

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По данным журналистов, вооружённые боевики открыли огонь по пассажирскому автобусу в окрестностях города Рахат на юге Израиля. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В то же время, другая группа протестующих закидала транспорт еврейских поселенцев камнями.

Отмечается, что за нападением якобы стоят представители одного из местных бедуинских племён, которые на протяжении последних недель регулярно вступают в столкновения с израильской полицией.

К месту инцидента стянуты подразделения израильской армии и полиции, которые ведут поиск нападавших.