Белгород, , 12:22 — REGNUM В Белгородской области за прошедшие сутки выписали после выздоровления ещё 103 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано пять летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 995 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 110 810 носителей инфекции, справились с заражением 87 778 человек. В стационарах находятся 1 772 пациента, лечатся амбулаторно 19 254 жителя. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2 006 человек.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 063 766 заявок, полный курс иммунизации уже прошли 985 063 белгородца.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в регионе госпитализировано 86 пациентов с подтверждённым коронавирусом.