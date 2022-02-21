Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие выходные дополнительно развернули 40 ковидных коек, чтобы довести показатель свободного коечного фонда до требуемых по нормативу 30%. Об этом 21 февраля ИА REGNUM сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящий момент в стационарах Ленобласти развернуто 2598 коек для пациентов с COVID-19, из них свободны 764 койки, что составляет 29,41%. За прошедшие сутки были госпитализированы 78 заболевших местных жителей. Таким образом лечение под наблюдением врачей проходят 1834 пациента, из них 40 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

За 20 февраля лабораторным путем в Ленобласти было выявлено 2123 новых зараженных, что на 115 меньше, чем сутками ранее. Наибольшее количество положительных результатов тестов на COVID-19 получили жители крупных населённых пунктов, таких как Всеволожск (253), Выборг (165), Сертолово (98), Мурино (95), Сланцы (80), Кудрово, Тихвин (по 67), Новое Девяткино (59), Гатчина (57), пгт. им. Морозова, Луга (по 43), Тосно (39), Бугры (37), Старая (34), Подпорожье (33), Светогорск (32), Приозерск (30), пгт. Кузьмоловский (26), Лесколово (24), Романовка (21), Янино-1, Кингисепп, Кировск (по 20), пгт. Рощино (19), Токсово, пгт. им. Свердлова, пгт. Дубровка (по 17), Вартемяги, Агалатово, Каменногорск, Ивангород (по 16), Лупполово, Никольское (по 14), Первомайское, Сосново (по 13), Волосово, пгт. Кузнечное (по 12), Тельмана (11).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 161 275 местных жителей, из них 113 596 человек выздоровели, в том числе 614 пациентов за минувший день были выписаны с больничного. Умерло 3279 человек, из них восемь летальных случаев было зарегистрировано 20 февраля, что на две смерти больше, чем днем ранее.

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