Москва, , 12:07 — REGNUM Россия поддерживает контакты со всеми ведущими политическими силами в Ливии. Об этом в приветственном обращении к участникам XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил министр иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ливия

«Со своей стороны поддерживаем устойчивые и сбалансированные связи со всеми ведущими политическими силами на западе, востоке и юге Ливии. Как в двустороннем формате, так и на международных площадках побуждаем ливийских политиков к конструктивному диалогу и поиску компромиссных развязок», — подчёркивается в обращении, текст которого зачитал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

Лавров также отметил, что Москва надеется на то, что перенос всеобщих выборов в этой стране, изначально намеченные на декабрь 2021 года, «не спровоцирует эскалацию военно-политической напряжённости и не заморозит политпроцесс».

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Главным достижением российский министр называл отсутствие в Ливии более года активных боевых действий. За это время в стране произошли важные положительные изменения, подчеркнул Лавров. Её жители при активной международной поддержке «постепенно преодолевают накопившееся за годы смуты недоверие, учатся договариваться и находить компромиссы».Также в прошлом году были сформированы единые органы власти на переходный период, началось объединение госструктур, финансовых и экономических институтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2021 года Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила о переносе даты проведения выборов в стране, которые назначены на 24 декабря. По мнению ряда ливийских политиков, в стране не создана инфраструктура для проведения справедливого всеобщего голосования и прозрачного подсчёта голосов. Окончательное решение о новых сроках парламентских и президентских выборов должна принять Палата представителей.