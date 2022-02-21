Кострома, , 13:06 — REGNUM Областной бюджет выделил Костроме 56 млн рублей на реконструкцию дополнительного корпуса школы No 30 на территории бывшей станции юннатов. Об этом сообщает дума Костромской области.

Разрушенный корпус бывшей станции юннатов в Костроме

Как ранее писало ИА REGNUM, станция натуралистов на улице Мясницкой была закрыта в 2014 году. Затем её отдали в управление общеобразовательной школы с тем, чтобы построить на этом месте ресурсный центр естественно-научного образования с музеем растений, живым уголком и лабораторией. Посещать его должны были дети из близлежащих школ и лицеев, учащиеся в классах с биологическим уклоном.

В конце 2020 года мэрия заключила контракт на реконструкцию станции с компанией «НОВОТЕК» из Вологды. Финансирование работ в размере 88 млн рублей осуществлялось из областного бюджета. По условиям соглашения центр на Мясницкой должны были построить к 1 декабря 2021 года. Однако за год подрядчик успел выполнить лишь 1% оговоренных работ, огородив площадку и подготовив котлован будущего здания. На этом основании 26 ноября 2021 года контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.

Вопрос строительства дополнительного корпуса школы поднимался на очередном заседании областной думы. Депутаты решили выделить городу половину необходимой суммы. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Костромы, чиновники ждут выделения второй части средств. После этого город объявит новый конкурс по поиску подрядчика для строительства центра. Завершить процедуры планируется до конца весны, чтобы с наступлением тепла строители уже могли выйти на объект.

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