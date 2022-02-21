Кострома, 21 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Областной бюджет выделил Костроме 56 млн рублей на реконструкцию дополнительного корпуса школы № 30 на территории бывшей станции юннатов. Об этом сообщает дума Костромской области.

Разрушенный корпус бывшей станции юннатов в Костроме

Как ранее писало ИА REGNUM, станция натуралистов на улице Мясницкой была закрыта в 2014 году. Затем её отдали в управление общеобразовательной школы с тем, чтобы построить на этом месте ресурсный центр естественно-научного образования с музеем растений, живым уголком и лабораторией. Посещать его должны были дети из близлежащих школ и лицеев, учащиеся в классах с биологическим уклоном.

В конце 2020 года мэрия заключила контракт на реконструкцию станции с компанией «НОВОТЕК» из Вологды. Финансирование работ в размере 88 млн рублей осуществлялось из областного бюджета. По условиям соглашения центр на Мясницкой должны были построить к 1 декабря 2021 года. Однако за год подрядчик успел выполнить лишь 1% оговоренных работ, огородив площадку и подготовив котлован будущего здания. На этом основании 26 ноября 2021 года контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.

Вопрос строительства дополнительного корпуса школы поднимался на очередном заседании областной думы. Депутаты решили выделить городу половину необходимой суммы. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Костромы, чиновники ждут выделения второй части средств. После этого городские власти объявят новый конкурс по поиску подрядчика для строительства центра. Завершить процедуры планируется до конца весны, чтобы с наступлением тепла строители уже могли выйти на объект.