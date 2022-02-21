Чебоксары, 21 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В столице Чувашии предлагают включить в минимальный перечень услуг для содержания общего имущества в домах работы по вывозу снега. С этим предложением обратился 21 февраля на планёрке в правительстве глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM. О том, как это отразится на расходах для жильцов, не сообщалось.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Отчитываясь о работе по уборке снега, сити-менеджер сообщил, что на дорогах города работает более 60 единиц техники.

«Организованы рейды по эвакуации машин или перестановке транспорта с помощью эвакуатора на очищенную территорию. В таких случаях увеличивается время и затраты на уборку территорий. С 1 ноября эвакуировано 185 единиц транспортных средств за нарушение правил парковки», — сказал Денис Спирин.

Он добавил, что есть граждане, которые бросают своих железных коней на всю зиму, что затрудняет уборку территории:

«Также есть факты того, что некоторые автомобили просто безнравственно бросаются на проезжую часть дворовой территории, где невозможно проехаться трактором. Ручным способом снег убирается, но техника уже не в состоянии пройти».

Сити-менеджер Чебоксар также поднял вопрос о расширении минимального списка услуг для управляющих компаний.

«В тариф по содержанию жилья входит уборка снега с тротуаров, проездов и складирование на свободных участках. Расходы на вывоз снега с применением коммунальной техники не предусмотрены. Но хочу заметить, что собственники помещений многоквартирных домов на общем собрании вправе принять решение о расходах на дополнительные услуги, оказываемые управляющими организациями, в том числе и по вывозу снега. В связи с чем предлагаем включить в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домов и порядка их оказания и выполнения, утверждённых постановлением правительства от 03.04.2012 № 290, также и вывоз снега», — сказал Денис Спирин.

Как это скажется на тарифах, не сообщалось.