Москва, , 12:06 — REGNUM Если экономика ЕС переориентируется с российского газа на американский сжиженный природный газ, то это может спровоцировать нехватку СПГ и рост его стоимости на бирже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил старший научный сотрудник лаборатории системного анализа отраслевых рынков Центра исследований отраслевых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Гордеев. Так он прокомментировал позицию Еврокомиссии о том, что ЕС хочет, чтобы США стали его основным поставщиком газа.

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«Переориентация европейской экономики в пользу поставок СПГ из США приведет к росту издержек производителей, так как затраты на добычу и транспортировку газа из США в Европу превышают аналогичные затраты для российского газа, — сказал Гордеев. — Кроме того, странам ЕС придется конкурировать со странами АТР, что спровоцирует нехватку СПГ и рост его стоимости на бирже. В случае развития такого сценария можно предположить, что Россия будет переориентироваться в пользу поставок газа в АТР и Китай, где потребности в природном газе крайне высоки. В частности, очередной договор на строительство газопровода «Сила Сибири-2» уже подписан. Он позволит поставлять в Китай до 50 млрд куб. м газа, что соответствует мощности обоих проектов «Северный поток».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европейского союза в настоящее время вполне способны заменить поставки российского газа закупками сжиженного природного газа (СПГ).

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