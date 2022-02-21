Москва, , 12:06 — REGNUM За сотрудничество с Соединенными Штатами в связанных с Ближним Востоком вопросами выступает Россия. Об этом 21 февраля рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов.

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«Конечно, мы за то, чтобы работать вместе», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос на ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Также замглавы МИД РФ отметил, что в Вашингтоне есть люди, знающие реальную ситуацию в указанном регионе и дающие ей точную оценку.

«Но все мы знаем, что есть разноголосица между предыдущей администрацией и нынешней, между законодательной властью и исполнительной, между различными участниками внешнеполитических решений США», — уточнил Богданов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Михаил Богданов рассказал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в трехсторонней встрече (Россия, Иран и Турция) в «астанинском» формате по Сирии, которая состоится в Анталье.