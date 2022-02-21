Москва, , 12:05 — REGNUM По саммиту президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена конкретных планов нет. Об этом 21 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве Цитата из видео. kremlin.ru

По его словам, на данный момент есть договоённость о продолжении диалога по линии МИД России и МИД США. Также не исключены контакты министров иностранных дел России и Франции.

«Саммит Путина и Байдена станет возможным, если главы государств сочтут это целесообразным. Решение об этом может быть принято в любой момент», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе приняли лидер России Владимир Путин и лидер США Джозеф Байден.

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