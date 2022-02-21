Москва, , 12:05 — REGNUM Информация о том, что у России якобы имеется список украинцев, подлежащих уничтожению в случае «нападения» на Украину, является ложью. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

«Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь?», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что такая информация — абсолютный вымысел: «Такого списка не существует, это фейк».