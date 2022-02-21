Кострома, , 12:47 — REGNUM В Костроме откроют второй центр дневного пребывания для пожилых людей. Об этом сообщает департамент труда и социальной защиты населения Костромской области.

Комната отдыха в центре дневного пребывания Https://adm44.ru

Учреждение для пенсионеров на 20 мест разместится на базе Октябрьского геронтологического центра. Попасть туда могут пожилые люди в возрасте от 65 лет и старше, предпочтение будет отдаваться гражданам с дементными нарушениями.

Пенсионеры смогут получить уход, горячее питание и присмотр от 4 до 6 часов в день. С ними будут заниматься физкультурой и творчеством. Оплата будет зависеть от дохода пожилого человека, набора занятий и времени посещения центра.

Если социальные выплаты и пенсия пожилого человека превышают 1,5 прожиточного минимума, пребывание для него будет бесплатным. В остальных случаях стоимость услуги составит 5−7 тысяч рублей в месяц.

На подготовку центра из бюджетов разного уровня направлено 5 млн рублей. Помещения Октябрьского геронтологического центра отремонтированы, в дальнейшем здесь появится холл, отдельная столовая, комната отдыха и физкультурный зал. Открыть центр обещают после того, как ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется.

Первый подобный центр в Костроме открылся в 2019 году. Его организовали на базе Заволжского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Сейчас его посещает 50 человек в возрасте от 65 до 95 лет.

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